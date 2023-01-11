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Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede 5 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da kameralara yansıdı.   

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:31
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Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte özellikle gençleri ve öğrencileri hedef alarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi, Kocasinan ve Yahyalı ilçesinde bulunan 5 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir bitkisi ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. 

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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