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Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:57
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Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
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 (İHA) - Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı olaylarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde 6 şüphelinin örgütlü olarak yabancı uyruklu şahısları Yunanistan’a illegal yollardan kaçırdığı tespit edildi.

Bu suretle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yapılan operasyonda 7 erkek, 4 kadın ve 7 çocuk olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 1 adet el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi. Olaya karıştığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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