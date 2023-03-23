Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

(İHA) - Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı olaylarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde 6 şüphelinin örgütlü olarak yabancı uyruklu şahısları Yunanistan’a illegal yollardan kaçırdığı tespit edildi.

Bu suretle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yapılan operasyonda 7 erkek, 4 kadın ve 7 çocuk olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 1 adet el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi. Olaya karıştığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.