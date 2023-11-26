Jandarmadan hayvan hırsızlarına karşı önlem

Aydın'ın Çine ilçesinde Jandarma ekipleri hayvan pazarlarında hayvan satıcılarını hırsızlıklara karşı bilgilendirdi. Olumsuz veya şüpheli durumlarda 112'yi aramalarını önerdi.

KAYNAK: İHA
Jandarmadan hayvan hırsızlarına karşı önlem

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, hayvan hırsızlarının yakalanması ve hayvan hırsızlarına karşı vatandaşlarda farkındalık oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi. Çalıntı ihtimaline karşı hayvanların kulak küpeleri kontrol edilirken, pazara gelen şahısların sorgusu yapıldı. Meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı, sahte para ve benzeri yöntemler ile dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren ekipler, yaşanabilecek benzeri olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini hatırlattı.

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