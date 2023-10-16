Jandarmadan huzurlu sokaklar operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Aydın ve ilçelerinde huzurlu sokaklar ve narkotik suçları çerçevesinde 80 ekip 248 personelin katılımı ile uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Aramalarda, 2 bin 449 gram kubar esrar, 25 adet sentetik hap, 12 kök kenevir bitkisi, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Faaliyette, 106 metruk bina, 181 umuma açık yer kontrol edildi. 55’i yabancı uyruklu 4 bin 921 şahıs sorgulandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.