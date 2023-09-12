Jandarmadan Malatya'da zehir tacirlerine darbe



Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Akçadağ- Doğanşehir-Kale -Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kilo 33 gram kubar esrar maddesi, 223 kök kenevir bitkisi, 1 gram metamfetamin maddesi, 125 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 304 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kama ve bıçak, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ile 1 adet Pers dönemine ait heykel ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.