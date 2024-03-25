Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu.3 tutuklama

Kaynak: İHA
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu.3 tutuklama
Aksaray'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ekipler tarafından yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli operasyonlar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Edinilen bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde harekete geçen ekipler, kimliklerini belirlediği E.H., D.A. ve M.K. isimli 3 şahsın peşine düştü. İki gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların elde edilmesinin ardından operasyona başladı.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet tabanca fişeği ve 4 bin 200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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