Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Seyitgazi ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ve 4,5 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.



Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

