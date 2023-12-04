Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Kapaklı ilçesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 52 adet renkli reçeteye tâbi sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, ele geçirildi.

9 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

Olayla ilgili olarak, KY., İ.K., U.A., B.A., Y.B., B.A., B.B., F.A. ve M.Y. isimli 9 şüpheli yakalandı.

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