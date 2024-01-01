Japon deprem uzmanı İstanbul’un üç ilçesini uyardı. Tamamen su altında kalabilir

Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Semiha Şahin'nin sorularını yanıtladı. Japonya'daki depremi değerlendiren Moriwaki, Türkiye'de olası tsunami ile ilgili tahminleri de paylaşarak İstanbul'da 3 ilçeyi uyardı.

Moriwaki'nin canlı yayınında şunları söyledi:

"Küçük yaştan eğitim çok yapılıyor. Mesela çizgi roman. Deprem nasıl oluyor, deprem olurken ne yapmak lazım? Anlatılıyor. Herkes binaya güveniyor. Arka sokakta binanın içine kaçıyor. Dışarıda tabela gelebilir, cam gelebilir. Onun için biz binanın içinde kalıyoruz” dedi.

JAPONYA’DA MÜTEAHHİTLER KURALLARA UYUYOR

Japonya’da müteahhitlerin bina yaparken kuralına göre tam yaptığını belirten Moriwaki, bazen kaçak, izinsiz gibi bir binanın olmadığını ve normalde Japonya'da deniz tarafında deprem olduğunu belirtti.

Son depremin ise yerde olduğunu söyleyen Moriwaki, “Tsunami de oluyor. Türkiye'de deniz küçük olduğu için 1 metre en fazla 3 metre olabileceğini söyleyebilirim. 6'dan büyük senede 5-10 kez böyle deprem oluyor” dedi.

Hatay'dan sonraki depremin denizde olabileceğini belirten deprem uzmanı, “Onun için Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı. Akdeniz komple. Ege'de de geçen sefer İzmir'de ara ara oldu, 1 metre vardı. 'Okyanus olmadığı için tsunami olmaz' diyemem. Küçük denizse Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun 'küçük bardak sallanırsa, dalga olur.' Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Ama çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim” dedi.

Ege, Akdeniz ve Marmara’da olabilecek olan depremler konusunda uyarılarda bulunan Moriwaki, “1 metreden en kötü 3 metre diye söyleyebilirim. Tsunaminin içindeyseniz yüzmek mümkün değil. Şansa bir ağaca tutunursa kurtulabilir. Ne olursa olsun yukarı gidilmeli" diye konuştu.

"TAMAMEN SUYUN ALTINDA KALABİLİR"

Düz bir yer varsa Hatay'da tamamen geldi. Geldiği vakit 1 metreydi, tsunami oldu. Mesela İstanbul'u söylersek, ‘Avcılar’, ‘Küçükçekmece’ veya ‘Büyükçekmece’ o bölge tamamen suyun içinde kalabilir” dedi.

Hep beraber hazırlıklı olmamız gerektiğini belirten Japon Deprem Uzmanı, Türkiye'de de Japonya gibi büyük deprem geliyorsa herkesin hazır olması gerektiğini belirtti.

Moriwaki, konuşmasının devamında, “Mesela, oturdukları evin zemini iyi mi, kötü mü ona bakması lazım. 2000'den önceki bina mı, sonraki bina mı? Kontrol yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve komple kötüyse yaşam üçgeni, düdük, sıvı tipi çikolata... Bunları üçgene koyacaksınız" diye konuştu

"MERDİVEN EN KÖTÜ BÖLGE"

"Sıvı çikolatada az miktarda kalori var. İnsanın yaşaması için bir şey lazım. En önemlisi su. Düdük ile sesimizi duyurmak için. Enkaz altında 2 hafta geçince ses de çıkaramıyorsunuz. O yüzden düdüğü vurarak titreşim çıkarabiliriz. Merdiven en kötü bölge."