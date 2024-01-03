Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'yi bekleyen deprem tehlikesini açıkladı

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'yi bekleyen deprem tehlikesini açıkladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Alanya'da katıldığı konferansta, Türkiye'de yaşanan depremlerin devam edeceğini ve binaların yüzde 50'sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye coğrafi olarak deprem kriziyle karşı karşıya kaldığını bir kez daha hatırladı.

Yaşanan depremin ardından gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Depremle yaşamak" konferansına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Moriwaki, Türkiye’de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLER DEVAM EDECEK”

Dünyanın birçok yerinde depremlerin olduğunu da hatırlatan Moriwaki, "Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı. Sonra Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay geldi. Arada Muğla, Manisa, İzmir'de depremler oldu ve Türkiye'de depremlerin devam edeceğini de söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Moriwaki, Alanya’nın sahil kesimlerinde tsunami tehlikesi olduğunu belirterek, “Japonya'daki gibi şiddetli bir deprem bu bölgede olmayacak ama en kötü senaryoda 3 metrelik tsunaminin oluşması mümkün. Bu da sahil kesimlerinde bir sıkıntı oluşturabilir. Burada da insanlar depremden sonra deniz kenarından en az 3 metre yükseklikteki sağlam binaların 2 ve 3. katına çıkmaları gerekebilir" ifadelerini kullandı.

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“TÜRKİYE’DEKİ YAPILARIN YÜZDE 50’SİNİN YENİLENMESİ LAZIM”

Moriwaki, Türkiye’deki binaların 1999 depreminden sonra kalitesinin arttığını belirterek, son depremlerde 1999’dan sonra yapılan binaların daha çok az hasar gördüğünü söyledi.

Moriwaki, "1999 depreminden sonra ilerleme oldu ama bu da yetmeyecektir. Daha çok çalışmak lazım" ifadelerini kullandı.

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"JAPONYA'DAN 2 ŞİRKETİ TÜRKİYE'YE GETİRTTİM"

Türkiye'deki birçok binanın kentsel dönüşüm projesiyle kısa sürede yenilenmesi gerektiğini söyleyen Moriwaki,şunları söyledi,

"Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşümü binalarda hemen yapmak lazım. Kentsel dönüşümü yaparken binada güçlendirme de yapılabilir. Bunun için Japonya'dan 2 şirketi Türkiye'ye getirttim."

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