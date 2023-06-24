Japon deprem uzmanı Moriwaki’den İstanbul için hayati uyarı

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, deprem hazırlıkları kapsamında İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm çalışmalarında zemin yapısına dikkat çekti. Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor." dedi.

Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'de düzelenen deprem konulu sempozyumda ülkesi ile Türkiye arasındaki farklılıkları konuştu. Sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"YUMUŞAK ZEMİNLİ YERDEN BAŞLAMAK LAZIM"

Japon uzman, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor" ifadesini kullandı.

Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı.

"HER AİLE BERABER HAREKET EDERSE HASARI YÜZDE 70 AZALTABİLİR"

Fay hattının kuzey kolunun, İstanbul Boğazı'nın girişinden güneye 20 kilometre ilerideki noktadan Silivri tarafından, Çanakkale tarafından gittiğini aktaran Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir." diye konuştu.

Yoshinori Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı.

Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.