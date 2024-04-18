Japonlar kıymetini yeni anladı açık artırmada rekor fiyata satıldı. Safrandan bile pahalı

Kaynak: AA
Japonlar kıymetini yeni anladı açık artırmada rekor fiyata satıldı. Safrandan bile pahalı
Japonya'da yeşil çayıyla ünlü Şizuoka'da mevsimin ilk hasadında, yabukita tip çay yaprağının kilogramı 1,11 milyon yenden (yaklaşık 234 bin 188 TL'ye) alıcı bularak rekor kırdı.

Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka kentinde 1957'den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi. Açık artırmada ülke geneli tüketilen popüler "yabukita" tip yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene (yaklaşık 234 bin 188 TL'ye) alıcı bularak şimdiye kadarki en yüksek fiyatı elde etti.

Pazarda komisyoncuların yerel abaküs "soroban" ile hesapladığı fiyat sonrası satıcı ve müşterinin aynı anda üç kez alkışladığı geleneksel "teuçi" yaparak anlaşmaya varıldı.

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, açıklamasında, "Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz." dedi.

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti.

Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.

81owmapdb2l.jpg

images.jpg

400px-yabukita.jpg

yabukita-close.jpg

yabukita-close.jpg

japonyada-yesil-cay.jpg

japonyada-yesil-cay-1.jpg

81owmapdb2l-001.jpg

Son Haberler
Hisseli tapu sahipleri dikkat. E-Devlet’ten kontrol edin tapunuz elden gidebilir Gündem
Hisseli tapu sahipleri dikkat. E-Devlet’ten kontrol edin tapunuz elden gidebilir
Ellerinizi sabun yerine metal kaşıkla yıkayın. O sorun kökten çözülsün İpucu
Ellerinizi sabun yerine metal kaşıkla yıkayın. O sorun kökten çözülsün
Son dakika.. CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu Gündem
Son dakika.. CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu
Dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Türkiye birinci sırada. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Türkiye birinci sırada. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor
Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı Yerel Haberler
Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı
Adana'da traktör yandı Yerel Haberler
Adana'da traktör yandı
Maliye'den ev ve iş yeri sahiplerine 'son pişmanlık' çağrısı Ekonomi
Maliye'den ev ve iş yeri sahiplerine 'son pişmanlık' çağrısı