Japonlar Milli Takıma hayran kaldı. Tokyo'da apronda Türk bayrağı açtılar

Editör: Barış Atakan
Türk spor tarihini en büyük başarılarından birine imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 31 maçlık yaz maratonu sona erdi.
Filenin Sultanları Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'ndeki son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini 22 maça çıkardı.
Filenin Sultanları, 3 kupa sığdırdığı 117 günde Çin, Tayland, ABD, Almanya, Belçika ve Japonya'da zaferler kazandı.
İşte Filenin Sultanları'nın kazandığı karşılaşmalar:
MİLLETLER LİGİ
Türkiye 3-0 Tayland
Türkiye 3-0 Brezilya
Türkiye 3-0 Hırvatistan
Türkiye 3-0 İtalya
Türkiye 3-1 ABD
Türkiye 3-1 Çin
AVRUPA ŞAMPİYONASI
Türkiye 3-0 İsveç
Türkiye 3-0 Azerbaycan
Türkiye 3-1 Çekya
Türkiye 3-0 Yunanistan
Türkiye 3-0 Almanya
Türkiye 3-1 Belçika
Türkiye 3-0 Polonya
Türkiye 3-2 İtalya
Türkiye 3-2 Sırbistan
OLİMPİYAT ELEMELERİ
Türkiye 3-0 Porto Riko
Türkiye 3-0 Bulgaristan
Türkiye 3-1 Peru
Türkiye 3-1 Arjantin
Türkiye 3-0 Brezilya
Türkiye 3-1 Japonya
Türkiye 3-0 Belçika