Japonlar Milli Takıma hayran kaldı. Tokyo'da apronda Türk bayrağı açtılar

Filenin Sultanları'na dünya hayran kaldı! Olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yaparak Paris bileti alarak yine tarih yazdı. Düünyanın bir numarası Filenin Sultanları'nı, Japon çalışanlar Tokyo’dan Türk bayrağıyla uğurladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Japonlar Milli Takıma hayran kaldı. Tokyo'da apronda Türk bayrağı açtılar

Editör: Barış Atakan

Türk spor tarihini en büyük başarılarından birine imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 31 maçlık yaz maratonu sona erdi.

Filenin Sultanları Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'ndeki son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini 22 maça çıkardı.

Filenin Sultanları, 3 kupa sığdırdığı 117 günde Çin, Tayland, ABD, Almanya, Belçika ve Japonya'da zaferler kazandı.

İşte Filenin Sultanları'nın kazandığı karşılaşmalar:

MİLLETLER LİGİ

Türkiye 3-0 Tayland
Türkiye 3-0 Brezilya
Türkiye 3-0 Hırvatistan

Türkiye 3-0 İtalya
Türkiye 3-1 ABD
Türkiye 3-1 Çin

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Türkiye 3-0 İsveç
Türkiye 3-0 Azerbaycan

Türkiye 3-1 Çekya
Türkiye 3-0 Yunanistan
Türkiye 3-0 Almanya

Türkiye 3-1 Belçika
Türkiye 3-0 Polonya

Türkiye 3-2 İtalya
Türkiye 3-2 Sırbistan

OLİMPİYAT ELEMELERİ

Türkiye 3-0 Porto Riko
Türkiye 3-0 Bulgaristan

Türkiye 3-1 Peru

Türkiye 3-1 Arjantin

Türkiye 3-0 Brezilya

Türkiye 3-1 Japonya

Türkiye 3-0 Belçika

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