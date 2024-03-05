Keçiboynuzu kürünün faydaları şaşırtıyor

Keçiboynuzu kürü, pek çok hastalığın iyileşmesine katkıda bulunur ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu hastalıklardan korur. Keçiboynuzu kürünü nasıl yapabileceğinizi bilmek ister misiniz?

Keçiboynuzu, B2, B3, B6, C vitaminleri ile demir, magnezyum, potasyum gibi mineraller içerir. Bu sayede üreme sistemi ve cilt sağlığı başta olmak üzere birçok alanda faydalıdır.

Keçiboynuzu genelde macun veya pekmez şeklinde tüketilir. Ancak bu bitkiyi kür olarak hazırlarsanız daha pratik bir şekilde faydalanabilirsiniz. Peki, keçiboynuzu kürü nasıl yapılır?

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ MALZEMELER:

500 ml su 6 adet keçiboynuzu

YAPILIŞI:

Suyu bir tencereye koyup kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocağı söndürebilir veya kısık ateşte tutabilirsiniz. Keçiboynuzlarını elinizle küçük parçalara bölüp kaynayan suya atın. Eğer ocağı kapattıysanız keçiboynuzlarının suya demlenmesi için tencerenin ağzını kapatıp 20-25 dakika bekletin. Ocağı kıstıysanız suya attığınız parçaları 2-3 dakika daha kaynatıp demleyin.

Demlenen karışımı bir süzgeç yardımıyla bir sürahiye veya boş bir kaba süzün. Süzdüğünüz keçiboynuzu kürünüz artık hazır! Kürü kullanmaya başladığınız hafta her gün 1 bardak içebilirsiniz. Sonra bir hafta ara vermeniz gerekiyor. Bir hafta kullanıp bir hafta ara vererek uygulamaya devam edebilirsiniz.

İŞTE KEÇİBOYNUZU KÜRÜNÜN FAYDALARI

Bağırsaklardaki zararlı bakterilerin üremesini engeller. Özellikle yaşlı kadınlarda sık görülen kemik erimesine karşı kemikleri korur. Detoks etkisiyle vücuttaki zararlı maddelerin ve radyasyonun atılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı savunur. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırarak anemiyi önler. Akciğerleri temizler ve akciğerlerdeki ödemi azaltır. Bu nedenle astım ve nefes darlığı gibi sorunları olanlar; doktor tavsiyesiyle keçiboynuzu kürü içebilir. Erkeklerde sperm sayısını yükseltir. Cilt sağlığına iyi gelir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.