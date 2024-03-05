Boğaz ağrısına iyi geliyor. Uzmanı mucize bitkinin faydalarını açıkladı

Kaynak: İHA
Boğaz ağrısına iyi geliyor. Uzmanı mucize bitkinin faydalarını açıkladı
Uzmanı, boğaz ağrısına hatmi çiçeği iyi gelen diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, grip veya enfeksiyon gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Bitkiler, boğaz ağrısını doğal yollarla tedavi etmek isteyenler için etkili çözümler sunar.

Bitkilerin uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrısına iyi gelen bitkilerden birinin Hatmi çiçeği olduğunu söyledi.

Hatmi çiçeği, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’nın nemli ve ılıman bölgelerinde doğal olarak yetişen, tıbbi amaçlarla kullanılan eski bir bitkidir.

Hatmi çiçeğinin kökü, boğazı yumuşatan ve öksürüğü azaltan bir madde olan müsilaj içerir.

Hatmi kökünden yapılan soğuk infüzyon, bal veya tatlandırıcı ile tatlandırılarak gün boyunca içilebilir.

Prof. Dr. Karabulut, hatmi kökü alırken güvenilir bir kaynaktan kaliteli olanını seçmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, boğaz ağrısına iyi gelen diğer bitkiler arasında Adaçayı, Zencefil, Kuşburnu ve Papatya sayıyor.

Adaçayı ve Ekinezya, iltihaplanmayı ve bakteriyi önleyebilen bitkilerdir.

Prof. Dr. Karabulut, bitkisel tedavilerin yararlı olabileceğini ancak ciddi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

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