25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Japonya'nın, Libya'nın başkenti Trablus'ta 2011'den beri kapalı olan büyükelçiliğini bu yılın ikinci yarısında yeniden açmayı planladığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 23:18
Takip Et

Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor

Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor
+
Aa
-

(AA) - Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Nagaoka Kansuke'yi başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un da hazır bulunduğu görüşme sırasında Nagaoka, Dibeybe'ye Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun mektubunu iletti.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Libya'da sağlanan istikrarın ardından Japonya'nın Trablus Büyükelçiliğinin bu yılın ikinci yarısında yeniden açılmasının planlandığı ifade edildi.

Japonya'nın Trablus'taki diplomatik misyonu, Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi sırasında Libya'dan ayrılmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
3
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
4
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
5
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
6
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.