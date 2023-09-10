Japonya Almanya'yı yerle bir etti. Gol yağdırdı

Japonya, Almanya'yı Almanya'da farklı yendi. Panzerler dondu kaldı

Japonya Almanya'yı yerle bir etti. Gol yağdırdı

Editör: Ufuk Cingöz

A Milli Futbol Takımımız'ın salı günü karşılaşacağı Japonya, Almanya'da oynadığı hazırlık maçında Alman Milli Takımı'na gol yağdırdı.

EURO 2024'e ev sahibi olarak katılacak olan Almanya, rakibinin hızlı ataklarını durduramadı.

Japonya'nın gollerini 11. dakikada Ito, 22. dakikada Ueda, 90. dakikada Asano ve 90+2. dakikada Tanaka kaydetti. Almanya'nın tek sayısı 19. dakikada Leroy Sane'den geldi.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Japonya, Almanya'yı Dünya Kupası'nda da 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

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