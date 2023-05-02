Japonya Başbakanı uzun bir aradan sonra Güney Kore'yi ziyaret edecek

İki ülke arasında ilişkilerin yeniden ısınması sonucu, Japonya Başbakanı'nın Güney Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Japonya Başbakanı uzun bir aradan sonra Güney Kore'yi ziyaret edecek

İki ülke hükümeti, yaşanan olumlu gelişmeler sonrasında yeniden yakınlaşma sürecine girdi. Bu kapsamda Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmek üzere Pazar günü Seul'e gideceği açıklandı.

Bu, bir Japon Başbakanının 2018'den beri Güney Kore'ye yaptığı ilk ziyaret olacak. Kishida ve Yoon'un, iki komşu ülkenin karşılıklı ticaret kısıtlamalarını kaldırmaya karar vermesinin ardından ziyaret kararı alındığı bilgisi verildi.

Japon Dışişleri Bakanlığı ve Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de ziyareti doğruladı. Bu ziyaretin, Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin hızlanması konusunda samimi bir görüş alışverişi için iyi bir fırsat olduğu yorumları yapıldı.

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