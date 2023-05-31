Japonya nükleer reaktörlerin 60 yıldan uzun işletilebilmesi için yasa çıkardı

Japonya'da Ulusal Meclis, ülkedeki nükleer reaktörlerin, 60 yıl sınırının ötesinde işletilmesine imkan verecek tasarıyı yasalaştırdı.

Japonya nükleer reaktörlerin 60 yıldan uzun işletilebilmesi için yasa çıkardı

Enerji tedarikinde öz yeterliliğini artırmayı ve karbon emisyonunu düşürmeyi hedefleyen Japonya, nükleer reaktörlerin ömrünü uzatma kararı aldı.

Meclis olağan oturumunda, ülkedeki nükleer reaktörlerin halihazırda geçerli 60 yıl işletim ömrünün uzatılabileceğine yönelik tasarı, kanunlaştırıldı.

Kanun kapsamında ülke içindeki nükleer reaktörlerin etkili faaliyet göstermediği hizmet dışı dönemleri de toplam faaliyet dönemi dışında sayılacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA) 30 yılı aşan reaktörlerin durumunu, her 10 yılda bir denetleyecek ve Sanayi Bakanlığı, süre uzatılmasını onaylayacak.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, "Bu (eski) reaktörler, her 10 yılda bir NRA'dan onay almadıkça çalışır hale gelemeyecek." dedi.

DEPREM VE TSUNAMİ NÜKLEER ERİMEYE NEDEN OLMUŞTU

Başbakan Kişida Fumio hükümete, ülkenin nükleer enerji tesislerinin en verimli ve azami şekilde kullanılabilmesinin yöntemlerini araştırması talimatını vermişti.

Japonya hükümeti, 2011'deki deprem sonrası nükleer reaktörlerin işletim ömrünü, prensip gereği 40, güvenlik standartları sağlanması halinde 60 yılla sınırlıyordu.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami felaketi sonucu kuzeydoğu bölgeleri genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

(AA)

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