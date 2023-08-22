Japonya radyoaktif atık suyu denize boşaltacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 2011'deki şiddetli deprem ve tsunaminin hasara yol açtığı Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınımına 24 Ağustos Perşembe günü başlanacağını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Japonya radyoaktif atık suyu denize boşaltacak

Japonya hükümeti 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nin ve tsunaminin ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suya ilişkin son kararını verdi.

Bugün kabine üyeleri ile bir araya gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınımına 24 Ağustos Perşembe günü başlanacağını duyurdu. Kishida, "Hava şartları izin verirse suyun tahliyesinin 24 Ağustos'ta başlamasını bekliyoruz" dedi.

NÜKLEER FACİA YAŞANMIŞTI

Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Nükleer Santrali kazasında, deprem ve tsunaminin ardından 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kaza sonrası 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Japonya hükümeti uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize salınmasına karar vermişti. Tokyo'nun kararı başta yerel balıkçılar ve Japonya’nın komşuları olmak kamuoyunun tepkisini çekmişti.

DENETİM YAPILMIŞTI

Japonya hükümeti şeffaf şekilde yürütülecek tahliye sürecinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından da denetleneceğini açıklamıştı. Son olarak IAEA uzmanlarının yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucu hazırladığı raporda Tokyo'nun tahliye planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilmiş, tahliyenin çevre üzerinde "önemsiz" bir etkiye sahip olacağı kaydedilmişti.

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