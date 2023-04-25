Japonya Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti

Japonya, Sudan'daki Japonya Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatıldığını ve Japon vatandaşların ülkeden tahliye edildiğini açıkladı.

Japonya Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti

Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ve ordu arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle yabancı uyrukluların ülkeden tahliyesi sürüyor.

İki taraf arasında 72 saat süreyle ateşkes ilan edilirken, Japonya hükümetinden bölgede bulunan vatandaşlarının durumuna dair açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Sudan'dan ayrılmak isteyen tüm Japon vatandaşların ülkeden tahliye edildiğini duyurdu. 45 Japon vatandaşı ve ailelerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) uçağı ile ülkeden ayrıldığı bilgisini paylaşan Kishida, diğer 8 kişinin ise Fransa ve uluslararası organizasyonların yardımıyla tahliye edildiğini belirtti. Kishida, ilgili hükümetlerle iş birliği içinde Sudan'da kalan Japon vatandaşlarına destek sunmak ve güvenliklerini sağlamak için azami çabayı göstereceklerini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı ise Sudan'daki büyükelçiliğin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

HÜKÜMET TAHLİYE KARARI ALMIŞTI

Sudan'da RSF ve ordu arasında başlayan çatışmalarda en az 420 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı. Bölgede güvenlik endişelerini artıran gelişmelerin ardından birçok ülke vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklamıştı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hükümetin Sudan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ni bölgeye göndereceğini duyurmuştu.

Diğer yandan, Sudan'da yaklaşık 60 Japon vatandaşının bulunduğu belirtilmişti.

(AA)

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