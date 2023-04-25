Davutoğlu'ndan savaşın ortasında kalan Türk vatandaşların durumuna ilişkin tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'da Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.

"SUDAN’DAKİ VATANDAŞLARIMIZ NEDEN HALA TAHLİYE EDİLEMEDİ?"

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, “2011'de Libya’dan 15.000 vatandaşımız başta olmak üzere yaklaşık 25.000 kişiyi kusursuz bir operasyonla tahliye eden devlet kudretine ne oldu? Sudan’daki vatandaşlarımız neden hala tahliye edilemedi? Büyük devlet lafla değil, icraatla olur.” ifadelerini kullandı. (AA)