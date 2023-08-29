Japonya Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi

Editör: Özlem Kıral

Japonya Başbakanı Fumio Kişida yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e Japonya'nın Şubat 2022'den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Avrupa ülkesini desteklemeye devam edeceğini söylediğini açıkladı.

Başkanla telefon görüşmesi yaptıktan sonra Kishida, ofisinde gazetecilere verdiği demeçte, Zelenskiy'nin, Japonya'nın Ukrayna'ya yardım sağlama çabaları için şükranlarını dile getirdiğini, Rusya'nın komşusuna karşı uzun süreli saldırganlığını kınadığını söyledi.

Telefon görüşmesi, Temmuz ayında Litvanya'da yapılan NATO zirvesi sırasında yapılması planlanan ancak uzun süren tartışmalar nedeniyle gerçekleştirilemeyen ikili toplantı sonrasında gerçekleşti. O dönemde iki lider yalnızca kısa bir görüş alışverişinde bulunabilmişti.

Konuşmaları, Kishida'nın Ukrayna'ya yardımın önemini ve Rusya'ya karşı devam eden yaptırımları diğer liderlerle teyit etmeyi planladığı Hindistan'da önümüzdeki ay yapılacak 20'ler Grubu zirvesi öncesinde gerçekleşti. Toplantıya Rusya'nın da katılması bekleniyor.