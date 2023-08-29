Japonya Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi

Rusya ile olan savaşta Ukrayna'yı destekleyen Japonya, bu desteğin devam edeceği sözünü verdi.

Japonya Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi

Editör: Özlem Kıral

Japonya Başbakanı Fumio Kişida yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e Japonya'nın Şubat 2022'den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Avrupa ülkesini desteklemeye devam edeceğini söylediğini açıkladı.

Başkanla telefon görüşmesi yaptıktan sonra Kishida, ofisinde gazetecilere verdiği demeçte, Zelenskiy'nin, Japonya'nın Ukrayna'ya yardım sağlama çabaları için şükranlarını dile getirdiğini, Rusya'nın komşusuna karşı uzun süreli saldırganlığını kınadığını söyledi.

Telefon görüşmesi, Temmuz ayında Litvanya'da yapılan NATO zirvesi sırasında yapılması planlanan ancak uzun süren tartışmalar nedeniyle gerçekleştirilemeyen ikili toplantı sonrasında gerçekleşti. O dönemde iki lider yalnızca kısa bir görüş alışverişinde bulunabilmişti.

Konuşmaları, Kishida'nın Ukrayna'ya yardımın önemini ve Rusya'ya karşı devam eden yaptırımları diğer liderlerle teyit etmeyi planladığı Hindistan'da önümüzdeki ay yapılacak 20'ler Grubu zirvesi öncesinde gerçekleşti. Toplantıya Rusya'nın da katılması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi Spor
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama Güncel
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Güncel
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu Güncel
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu
Başakşehir'den stopere takviye Spor
Başakşehir'den stopere takviye
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi Güncel
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü Magazin
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü