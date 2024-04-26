Japonya Uzay Ajansı'ndan önemli adım

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, bir H3 roketinin, Tanegashima Uzay İstasyonu'ndan 30 Haziran günü, öğleden sonra, erken saatlerde fırlatılacağını bildirdi.

Roketle birlikte uzaya gönderilecek olan gelişmiş kara gözlem uydusu ALOS-4 öncelikle dünya gözlemi ve afet müdahalesi ve harita yapımı için veri toplamanın yanı sıra Japonya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen bir sensörle füze fırlatma gibi askeri faaliyetlerin izlenmesiyle de görevlendirilecek.

ALOS-4, mevcut ALOS tipinin son versiyonu olup çok daha geniş bir alanı gözlemleyebilme özelliğine sahip.