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Japonya ve Çin üst düzey yetkilileri yeniden güvenlik diyaloğunda buluştu

Japonya ve Çin üst düzey yetkilileri 4 yıldır ilk kez güvenlik diyaloğu müzakereleri düzenledi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:23
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Japonya ve Çin üst düzey yetkilileri 4 yıl sonra ilk güvenlik diyaloğunda buluştu

Japonya ve Çin üst düzey yetkilileri yeniden güvenlik diyaloğunda buluştu
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Doğu Asya'da komşu Çin ve Japonya yönetimleri karşılıklı güvenin korunması ve artırılmasını hedefliyor.

Japon devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Japonya ve Çin üst düzey yetkilileri son 4 yıldır ilk kez güvenlik diyaloğu müzakereleri gerçekleştirdi. Başkent Tokyo'da düzenlenen toplantıda iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıda Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Yamada Şigeo, iki ülke ilişkilerinin sorunlarla yüz yüze olduğunu söyledi.

Doğu Çin Denizi'nde yaşanan ikili sorunlara işaret eden Yamada, Çin'in Japonya etrafında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çekti.

Yamada, ikili ilişkilerde diyaloğun önemini vurgulayarak, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler için iki ülke liderlerinin ortak anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong da iki ülke liderlerinin, birbirlerine tehdit oluşturmamaları gerektiğini kabul ettiğini kaydetti.

Tokyo hükümetinin son dönem güncellediği güvenlik stratejilerine değinen Sun, Japonya'nın Tayvan konusundaki olumsuz hamleleri hakkında, ülkesinin endişe duyduğunu ifade etti.

(AA)

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