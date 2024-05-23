Japonya ve Malezya arasında deniz güvenliği işbirliği hedefleniyor

Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan etkisine karşı Japonya, benzer düşüncedeki ülkelerle işbirliğini güçlendirme çabasında.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni güçlendirmek için işbirliğini genişletmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, bölgesel deniz güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi için Malezya donanmasıyla karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi arzusunu dile getirdi.

İki lider, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve güvenlik işbirliği çerçevesinin sürdürülmesi konularında mutabık kaldılar. Bu çerçevede, karbonsuzlaştırma, dijitalleşme, siber güvenlik, tedarik zincirleri ve ekonomik güvenlik gibi konular da ele alındı.

Japonya ve Malezya ayrıca Orta Doğu'daki krizler, Ukrayna'daki durum, Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kuzey Kore'nin füze kapasitesi gibi konularda da görüş alışverişinde bulundular. Bu arada, Japonya'nın Filistin'e yardım konusunda Malezya'nın işbirliğine olan isteğini vurguladığı belirtildi.

Japonya'nın, benzer düşüncedeki ülkelerle savunma ekipmanları sağlamak için oluşturduğu Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesi, ulusal kamuoyunda Çin'in Hint-Pasifik'teki artan nüfuzu karşısında savunma hamlesi olarak nitelendiriliyor.