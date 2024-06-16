Kurbanlık koç genci dakikalarca kovaladı. Bu kurbanlık haberleri insana kahkaha attırıyor

Düzenleme: Ümit Karadağ 1
Kurbanlık koç genci dakikalarca kovaladı. Bu kurbanlık haberleri insana kahkaha attırıyor

Kurban Bayramı'nın ilk günü bir çok ilimiz birbirinden ilginç kurbanlık haberlerine sahne oldu. Damdan atlayıp tele takılan keçiden, denize kaçan veya dama çıkan boğalardan sonra bir koç da kendisini kesmeye hazırlanan kişiyi kovalaması izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kesime götürülen kurbanlıklar fıkra gibi olayların yaşanmasına neden oldu. Bir vatandaşın keseceği koç elinden kaçtı. Koç adeta "Sen kimsin de beni kesmeye kalkıyorsun" dercesine genç adamı kovalamaya başladı.

Bu sırada videoya sonradan eklenen bir konuşma metni insanları gülmekten bayıltacak türden. Genç adam elinde sopayla peşine düşen 2 kurbanlık koçtan kaçmaya başlıyor.

Adam için yapılan seslendirmede "Allahım Allahım vallahi günahlarımdan arınacağım. Hacca gideceğim. Allah belamı versin hacca gideceğim" diyerek kaçışını sürdürdü.

Park halindeki bir aracın arkasına geçen adam ön tarafa hareket ettiğini düşündüğü koçun atlattığını düşünerek başka yöne doğru kaçmaya başladı. Bu sırada koç yine adamı takibini sürdürdü. Video ise bu şekilde son buldu.

TELLERE KATILDI

Adana’da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı. Sahipleri uzun uğraşlar sonucu kafası tele sıkışan keçiyi kurtardı. Keçi kurban edildi.

Zonguldak'ta kesilmeyi bekleyen bir boğa kayalıkları aşarak denize kaçtı. Dakikalarca suyun içinde bekleyen boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Boğa kesim alanına götürüldü.

Konya'da da kaçan boğa çatıya çıktı. Kesimine gidecek olan boğayı yakalamak güç oldu. Damda bekleyen boğa "Kızdırmayın atlarım" dercesine kendisini yakalamaya çalışanlara baktı ve dediğini de yaptı.

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