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Japonya’da 100 yaşını aşan insan sayısında yeni rekor

Japonya'da yaşayan 100 yaş ve üzeri insan sayısı 52 yıl üst üste artış göstererek 90 bin 526'ya ulaştı. Japonya'nın en yaşlı kadını Osaka eyaletinde yaşayan 115 yaşındaki Fusa Tatsumi, en yaşlı erkeği ise Hiroşima eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Shigeru Nakamura.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 05:52
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Japonya’da 100 yaşını aşan insan sayısında yeni rekor

Japonya’da 100 yaşını aşan insan sayısında yeni rekor
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Yaşlılara Saygı Günü'nü kutlamaya hazırlanan Japonya’da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülkede yaşayan 100 yaş ve üzeri kişilerle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Resmi verilere göre, 100 yaş ve üzeri insan sayısı 52 yıl üst üste artış göstererek 90 bin 526'ya ulaştı.

Sayının geçen yıla göre 4 bin 16 arttığı ve ilk kez 90 bini aştığı belirtilirken, 100 yaş üstü nüfusun yüzde 88.6'sını oluşturan 80 bin 161 kişinin kadın olduğu vurgulandı.

Japonya'nın en yaşlı kadınının Osaka eyaletinde yaşayan 115 yaşındaki Fusa Tatsumi olduğu açıklanırken, en yaşlı erkek ise Hiroşima eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Shigeru Nakamura olarak kayıtlara geçti.

KATLANARAK ARTTI

Söz konusu alanda istatistik verilerin kayda geçmeye başladığı yıl olan 1963'de Japonya'da 100 yaş ve üzerine yalnızca 153 kişi bulunuyordu. Sayı 1981'de bini, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini aşmıştı.

Ülkedeki ortalama yaşam süresinin tıbbi bakım hizmetlerindeki gelişmelere bağlı olarak artış gösterdiği düşünülüyor.

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