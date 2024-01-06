Japonya’da can kaybı 126’ya yükseldi

Kaynak: İHA
Japonya’da can kaybı 126’ya yükseldi
Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükseldi.

1 Ocak’ta Japonya’nın Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükseldi.

Yerel kurumların açıklamasında göre, kayıp 210 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıpları arayan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personellerinin sayısı ise 5 bin 400'e yükseltildi.

Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezine yerleştirildiği açıklanırken, Ishikawa eyaletinde bulunan 66 binden fazla hanede de su kesintilerinin devam ettiği bildirildi.

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TSUNAMİ UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem sonrasında kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği açıklanmıştı. Depremin ardından birçok bölgede ciddi maddi hasar oldu.

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