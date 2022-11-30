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Evinde beslediği ayı yaşlı adamı ısıra ısıra öldürdü

Japonya'da yaşlı bir adam yıllardır evinde beslediği ayının saldırısına uğradı. Akira Maruyama saldırı sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz adamın vücudunun her tarafında ısırık izi olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:37
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Japonya'da evinde beslediği ayı yaşlı adamı ısıra ısıra öldürdü

Evinde beslediği ayı yaşlı adamı ısıra ısıra öldürdü
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Nagano prefektörlüğüne bağlı Matsumoto'da 28 Kasım sabahı meydana geldi. Maruyama'nın ailesi polisi arayıp adamın ayı saldırısına uğradığını söyleyerek yardım istedi.

Matsumoto polisi hızla olay yerine varsa da Maruyama'yı, evinin bahçesindeki kafeste yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Talihsiz adamın vücudunun her tarafında ısırık izi olduğu görüldü. 75 yaşındaki Maruyama hastanede yaşamını yitirdi. 

Yetkililer hayvanın yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında bir Japon kara ayısı olduğunu duyurdu. Japonya'da ayı gibi insanlara risk oluşturulabilecek hayvanları beslemek için izin alınması gerekiyor. 

Belediye kayıtları, Maruyama'nın söz konusu hayvan için izni 2004'te aldığını gösteriyor. Ayının kafesine mayısta yapılan incelemede herhangi sorunla karşılaşılmadığı da bildirildi. The Mainichi gazetesi ayının vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

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