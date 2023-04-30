Japonya'da ilk defa kürtaj hapına onay verildi

Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İngiliz ilaç firması Linepharma tarafından üretilen bir kürtaj ilacına onay verildiği belirtildi.

Sağlık bakanlığının onaylamasının ardından hamileliğin erken döneminde sona erdirilmesini sağlayan medikal kürtaja Japonya'da erişmek ilk kez mümkün hale gelecek.

Ülkede 22 haftalık gebeliğe kadar kürtaja izin veriliyor ancak genellikle eşin iznine ihtiyaç duyulan işlem sadece cerrahi olarak yapılıyor.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada İngiliz ilaç firması Linepharma tarafından üretilen bir kürtaj ilacına onay verildiği belirtildi.

Kamuoyu görüşünün sunulması amacıyla bir ay ertelenen bakanlık içindeki heyet onayıyla dokuz haftaya kadar olan gebelikleri sonlandıran hap yasallaştı.