Japonya'da ilk defa kürtaj hapına onay verildi

Japonya’da İngiliz ilaç firması Linepharma tarafından üretilen bir kürtaj ilacına ilk defa onay verildi.

Japonya'da ilk defa kürtaj hapına onay verildi

Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İngiliz ilaç firması Linepharma tarafından üretilen bir kürtaj ilacına onay verildiği belirtildi.

Sağlık bakanlığının onaylamasının ardından hamileliğin erken döneminde sona erdirilmesini sağlayan medikal kürtaja Japonya'da erişmek ilk kez mümkün hale gelecek.

Ülkede 22 haftalık gebeliğe kadar kürtaja izin veriliyor ancak genellikle eşin iznine ihtiyaç duyulan işlem sadece cerrahi olarak yapılıyor.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada İngiliz ilaç firması Linepharma tarafından üretilen bir kürtaj ilacına onay verildiği belirtildi.

Kamuoyu görüşünün sunulması amacıyla bir ay ertelenen bakanlık içindeki heyet onayıyla dokuz haftaya kadar olan gebelikleri sonlandıran hap yasallaştı.

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı Magazin
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu Spor
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi? Güncel
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi?
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı? Keşfet
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı?
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira Spor
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira
İngiltere'de hemşireler greve gidecek Dünya
İngiltere'de hemşireler greve gidecek
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı