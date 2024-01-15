Japonya'da tsunami yüzünden dev bir alan sular altında kaldı

Kaynak: AA
Japonya'da tsunami yüzünden dev bir alan sular altında kaldı
Japonya'da yaşanan depremde meydana gelen tsunamide 1,9 kilometrekarelik alan sular altında kaldı.

Japonya'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan depremler sonrası oluşan tsunaminin bölge geneli 1,9 kilometrekarelik alanı sular altında bıraktığı açıklandı.

Ocak ayı başında şiddetli bir depremin meydana geldiği İşikava eyaleti genelinde hasar tespit faaliyetleri de devam ediyor.

Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi haritası ile Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı helikopterinden çekilen fotoğraflar eşleştirilirken, çok büyük alanın sular altında kaldığı tespit edildi.

Yapılan çekimlere göre 1,9 kilometrekarelik alanın, depremden sonra oluşan tsunami nedeniyle sular altında kaldığı, bölge genelinde en fazla Suzu, Noto ve Shika kentlerinin hasar gördüğü tespit edildi.

Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği üyeleri, deprem bölgesinde yaptıkları incelemede, bölgede en fazla 4 metre yüksekliğe erişen dalgaların izlerini saptadıklarını bildirdi.

Tsunaminin vurduğu 7 sahilde dalgakıranların hasar gördüğü de açıklandı.

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