Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 92'ye çıktı

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında 4 ile 7 arasında değişen büyüklüklerde meydana gelen depremlerde can kaybı sayısı artıyor.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.04'te 4,4, 08.06'da 4, 09.27'de 4,1 ve 09.39'da 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi.

240'TAN FAZLA KİŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 92 kişinin hayatını kaybettiği, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bölge genelinde 40'tan fazla kişinin enkaz altında olduğu, kapanan yollar sebebiyle 700'ü aşkın kişinin farklı noktalarda mahsur kaldığı aktarıldı.

Eyalet genelindeki 165 okul ve tesiste kısmi hasar tespit edildiği, yaklaşık 33 bin kişinin 370 tahliye notasında konakladığı ifade edildi.

Noto Yarımadası genelinde devam eden yağışların toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Bölge genelindeki 30 bin eve elektrik ve 80 bin eve su tedarikinde aksama yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

SDF PERSONELİNİN SAYISI ARTIRILDI

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısının 4 bin 600'e çıkarıldığı bildirildi.