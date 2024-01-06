Son dakika. İzmir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesinde saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen depremin AFAD yerin 9.18 kilometre derinliğinde yaşandığı aktardı.

Deprem Çanakkale'de de hissedildi.

Deprem bildirim sitesi Pro Deprem Ağı da depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu paylaştı.

DÜN AKŞAM DA BOLU DA DEPREM OLDU

Öte yandan dün akşamda Bolu'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Bolu’da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Korkutan deprem saat 01.03’te kaydedildi.

ayrıntılar geliyor...