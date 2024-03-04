Japonya’ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

Japonya'nın gıda ithalatı son 5 yılda yüzde 17'lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara ilerlerken, Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatı aynı dönemde yüzde 72'lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldi. Dünya'nın gıda ambarı olan Türkiye, Japonya'ya ihracatta 1 milyar dolar hedefiyle 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo'da Foodex Japan Fuarı'na 51 firmayla katılıyor.

UZAK DOĞU PAZARINDA İHRACATI ARTIRMAK İSTİYOR

Anadolu topraklarında yetişen binlerce çeşit gıda ürünleriyle Türkiye'nin dünyanın gıda ambarı olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda sektörünün Japonya pazarında hedeflerine ulaşması için fuara katıldıklarını dile getirdi.

Uzakdoğu'nun en büyük gıda fuarı olan Foodex Japan Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonunda bu yıl 26.'sını yapacaklarını dillendiren Eskinazi, "Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, zeytinyağı, sofralık zeytin, levrek, çipura, Türk somonu, kanatlı eti, yumurta, çam balı, fındık, bulgur, un, vişne, kiraz, ayva, salatalık, kavun, karpuz, elma, biber, mandalina, domates, defne, kekik, adaçayı, meyan kökü, siyah çay, kırmızı biber, haşhaş, kimyon, nane, yağlık gül, anason, turşu gibi ürünlerde dünyanın en güçlü tedarikçilerinden biriyiz. Japonya, Türk gıda sektörü için referans bir pazar. Japonya'ya ihracat yaptığınızda dünyanın her tarafına gıda ürünleri ihracatı yapabilecek kaliteye ulaştığınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Japonya pazarında büyümemiz beraberinde dünya genelinde gıda ihracatımızın daha da hızlı artmasına zemin oluşturacak. Japonya ile ilişkilerimizi artırarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Amacımız Japonya'ya gıda ihracatımızı orta vadede 1 milyar doların üzerine çıkarmak" diye konuştu.

‘JAPONYA PAZARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Türk gıda sektörünün, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 26 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ihracatta güçlü oldukları Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve ABD pazarları yanında Japonya, Çin, Hindistan gibi pazarlarda büyümek istediklerini vurguladı.

Japonya'nın son 5 yılda gıda ithalatının yüzde 17'lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara çıktığını paylaşan Işık, aynı dönemde Türkiye'nin Japonya'ya yaptığı gıda ihracatı ise; yüzde 72'lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekti.

"Japonya pazarı Türk gıda sektörü için çok kıymetli" diyen Işık, "Japon tüketiciler nezdinde organik ürüne talep yüksek. Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatını artırmak için 2015-2019 yılları arasında TURQUALITY Projesi yürüttük. Son 5 yılda Japonya'ya ihracatta Peru, Ekvador, Ukrayna, İrlanda gibi ülkeleri geçtik. Orta vadede Japonya'ya gıda ihracatında 1 milyar dolar seviyesine ulaşmak için Foodex Japan Fuarı Türk gıda ihracatçılarına büyük fırsatlar sunacak. Japonya'ya gıda ihracatında 1 milyar dolara giderken bu ihracatın 100 milyon dolarlık kısmının organik ürünlerden oluşması çabası içinde olacağız" şeklinde konuştu.