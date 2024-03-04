Enflasyon sonrası kira zam oranı belli oldu

Kaynak: Haber3
Enflasyon sonrası kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2024 enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in Şubat 2024 enflasyon rakamını açıklamasıyla 2024 Mart ayı kira zam oranı da belli oldu.

Açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 açıklanırken, yıllık bazda enflasyon yüzde 67,07 olarak açıklandı.
Konutta yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması sürse de ticari kirada böyle bir sınır yok. Açıklanan ticari kiraların zam oranları mart ayı enflasyon rakamları ile belli oldu.
Açıklanan rakamlar arasında 12 aylık TÜFE ortalaması 2024 Mart ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.
Açıklanan bu verilere göre Mart 2024 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara oranla yüzde 55,91 olarak kaydedildi. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
Mart AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI
Hesaplama örnekleri
Mevcut kira bedeli: 7.000 TL
Zam oranı: yüzde 55,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 3.913,70 TL
Zamlı kira bedeli: 10.913,70 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Zam oranı: yüzde 55,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 5.591 TL
Zamlı kira bedeli: 15.591 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira
Zam oranı: yüzde 55,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 8.386,50 TL
Zamlı kira bedeli: 23.386,50 TL
Ev sahipleri yüzde 25'in üzerinde zam uygulayamayacak
Konut kira artışları yüzde 25 ile sınırlanmıştı. Bu karar önceki yıl Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Mart 2022 ile 1 Mart 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacağı aktarılmıştı.
Bu yıl uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen düzenleme önce 1 Mart 2024'e kadar ardından da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti.
2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası ne kadar ?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 için 33 bin TL olarak belirlendi. Buna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin TL’nin altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.
Bununla beraber 33 bin TL’nin üstünde gelir elde edilmişse 33 bin TL istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.
Kira sözleşmesi e-Devlet'ten yapılacak
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının hayatını kolaylaştıracak bir uygulama hayata geçiyor.
Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden sağlanacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak.

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