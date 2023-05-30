Japonya'yı hortum vurdu

Japonya'da meydana gelen hortum nedeniyle tarım arazilerinde maddi hasar oluştu, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Japonya'yı hortum vurdu

Japonya'da volkanları, doğal kaplıcaları ve kayak alanlarıyla bilinen Hokkaido eyaletine bağlı Tokachi bölgesinde bulunan Obihiro şehrini hortum vurdu.

Yerel saatle 15.38 sıralarında Obihiro Havalimanı'nın yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde görülen ve amatör kameralar tarafından da kaydedilen hortum nedeniyle Obihiro Havalimanı'nda yapılması planlanan bazı uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanırken, bölgedeki tarım arazilerinde de maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki yapılarda zarar tespit edilmezken, can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. (İHA)

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