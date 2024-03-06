Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş

Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş
Kaynak: Haber Merkezi
Pop müziğinin beğenilen sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Beslenme alışkanlıklarını paylaşan Lopez, sırlarını açıkladı.
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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 1

Jennifer Lopez sağlıklı beslenmenin kendini zinde tuttuğunu ve cildi için iyi olduğunu söyledi.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 2

Lopez diyetinin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmediğini ifade etti. Yıldızın temel diyeti protein açısından zengin ve besleyici olan organik gıdalardan oluşmakta.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 3

Lopez'in kahvaltısı genellikle smoothie olduğu detayı dikkat çekti.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 4

Yoğurt, tarçın, bal, limon suyu ve protein içeren bir smoothie içen Lopez, taze meyve ve yulaf ezmesi de kahvaltısının olmazsa olmazları arasında.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 5

Lopez'in öğle mönüsü ise somon ve taze sebzelerle hazırlanan bir salatadan oluşmaktadır.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 6

Lopez her öğünde protein tüketmeye özen gösteriyor.

En sevdiği protein kaynakları yumurta beyazı, hindi eti, tavuk göğsü, sığır eti, somon ve levrektir.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 7

Kuruyemişler de Lopez'in bir diğer favori yiyeceğidir. Lopez öğün aralarında atıştırmak istediğinde yanında meyve ve sebze taşımaktadır.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 8

Akşam yemeği 18:30 civarında yemeyi tercih eden Lopez genellikle kinoa, tatlı patates, esmer pirinç, ızgara tavuk göğsü ve sebze gibi karbonhidratları tercih etmekte.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 9

Restoranlarda yemek yerken salata ve sebzeli ızgara balık sipariş eden Jennifer Lopez ayrıca yemek sırasında çok su içmektedir.

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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 10
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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 11
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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 12
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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 13
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Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş 14
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