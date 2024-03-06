Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Her şeyini buna borçluymuş

Jennifer Lopez sağlıklı beslenmenin kendini zinde tuttuğunu ve cildi için iyi olduğunu söyledi.
Lopez diyetinin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmediğini ifade etti. Yıldızın temel diyeti protein açısından zengin ve besleyici olan organik gıdalardan oluşmakta.
Lopez'in kahvaltısı genellikle smoothie olduğu detayı dikkat çekti.
Yoğurt, tarçın, bal, limon suyu ve protein içeren bir smoothie içen Lopez, taze meyve ve yulaf ezmesi de kahvaltısının olmazsa olmazları arasında.
Lopez'in öğle mönüsü ise somon ve taze sebzelerle hazırlanan bir salatadan oluşmaktadır.
Lopez her öğünde protein tüketmeye özen gösteriyor.
En sevdiği protein kaynakları yumurta beyazı, hindi eti, tavuk göğsü, sığır eti, somon ve levrektir.
Kuruyemişler de Lopez'in bir diğer favori yiyeceğidir. Lopez öğün aralarında atıştırmak istediğinde yanında meyve ve sebze taşımaktadır.
Akşam yemeği 18:30 civarında yemeyi tercih eden Lopez genellikle kinoa, tatlı patates, esmer pirinç, ızgara tavuk göğsü ve sebze gibi karbonhidratları tercih etmekte.
Restoranlarda yemek yerken salata ve sebzeli ızgara balık sipariş eden Jennifer Lopez ayrıca yemek sırasında çok su içmektedir.