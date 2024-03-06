İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı firmayı yeniden açıyor

Kaynak: Hürriyet
İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı firmayı yeniden açıyor
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı otobüs firmasını yeniden açmaya karar verdi. Birçok iş kolunda faaliyet gösteren Tatlıses müjdeyi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.

Sahne hayatının yanı sıra yemek ve inşaat alanlarında da aktif rol oynayan İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açmaya karar verdi.
Geçirdiği silahlı saldırı sonrası zor günler yaşayan İbrahim Tatlıses, uzun bir ara sonrasında 'İbo Show' ile ekrana geri dönmüştü. İş hayatına kaldığı yerden devam eden Tatlıses kolları sıvayarak kariyer basamaklarını hızla çıkmaya yeniden başladı.
Yeme içme sektörünün yanı sıra inşaat projelerine de imza atan ünlü türkücü yıllar önce sattığı Tatlıses Turizim'i yeniden faaliyete geçirme kararı aldı.
Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenlerine duyuran Tatlıses, otobüs sahiplerine seslendi; 'Kervanımıza otobüslerinizle katılmanızı bekliyoruz'
Ünlü türkücü yakında yollarda olacaklarını da söyleyerek, 'Tatlıses Turizm'i en yakın zamanda tekrar faaliyete geçiriyoruz. Hizmetinize hazırız. Kaldığımız yerden devam' ifadelerini kullandı.

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