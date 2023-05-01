Jesus Batshuayi kararını verdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde Perşembe gününden bu yana takımla çalışan Batshuayi tempo kazanması adına kupa maçıyla birlikte kadroda yer almaya başlayabilir. Son kararı Jesus verecek.

Enner Valencia'nın Sivas deplasmanında kadroda olması beklenmiyor, Ekvadorlu golcü ligde oynanacak Giresunspor maçında ise kadrodaki yerini alacak.

ALTAY ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Altay ve Lincoln'ün tedavileri sürerken Szalai, Zajc ve Gustavo Henrique bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi halinde Joshua King'in de kupada oynanacak Sivasspor maçında oynaması bekleniyor. (TRT Spor)



