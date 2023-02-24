Tahkim'den Jesus'a kötü haber. Son şansını da kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçtan men cezasını onadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin teknik sorumlusu Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.