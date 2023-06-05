Jesus'a "Saygısız" diyen Okan Buruk'un 6 yıl önce “Hakemler Galatasaray’ı kolluyor” dediği videosu ortaya çıktı

Jesus’un “Maçlar sahada oynanmadan kazanıldı” sözleri sonrası “Büyük saygısızlık” açıklamasında bulunan Okan Buruk’un arşivden çıkan videosu gündem oldu.

Jesus'a "Saygısız" diyen Okan Buruk'un 6 yıl önce “Hakemler Galatasaray’ı kolluyor” dediği videosu ortaya çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısına katılmaya Jesus’u eleştiren Okan Buruk’un, 2017 yılında Akhisar’ın başındayken söylediği sözler dikkat çekti.

“GALATASARAY KOLLANIYOR” DEMİŞTİ

Süper Lig maçında 2-0 öndeyken Galatasaray’a 4-2 kaybeden Akhisar’ın Teknik Direktörü Okan Buruk “Galatasaray’ı hakemler kolladı” derken “Adil bir ortamda yarışmıyoruz” ifadeleriyle ligdeki haksızlığı ortaya çıkarmıştı.

JESUS YAPINCA SAYGISIZLIK

Aynı Okan Buruk 7 yıl sonra Jesus’u eleştirken “Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Bir tebrik veya maç öncesi bir karşılama tabi beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ARŞİVDEN BURUK’UN VİDEOSU ÇIKARDI

Okan Buruk’un 7 yıl önceki açıklamalarını arşivden çıkaran taraftarlar sosyal medyadan Sarı – Kırmızılı ekibin teknik direktörüne ağır eleştirilerde bulundu.

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