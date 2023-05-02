Jorge Jesus'tan Daum paylaşımı: Bugün iş yerimi harika bir koçla paylaştım

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından tesisi ziyarete gelen Christoph Daum ile birlikte olduğu bir video paylaştı.

Jorge Jesus'tan Daum paylaşımı: Bugün iş yerimi harika bir koçla paylaştım

Fenerbahçe'nin eski teknik adamlarından Christoph Daum, dün Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Alman teknik adam tesisi gezdi ve bir Alman kanalı tarafından çekilen belgesel kapsamında sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerini ve özel anılarını anlattı.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, bu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Daum'lu paylaşım yaptı.

''BUGÜN İŞ YERİMİ HARİKA BİR KOÇLA PAYLAŞTIM''
Jesus paylaşımında; "Bugün iş yerimi harika bir koçla paylaştım" ifadelerini kullandı.

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