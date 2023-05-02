Jesus'tan derbi sonrası takıma moral aşısı: Hasrete son vereceğiz

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maçın ardından takım ile bir toplantı yaptı.

GALATASARAY ŞANSI GERİ TEPTİ

Portekizli teknik adam, Galatasaray’ın farkı en çok artırdığı dönemde bile şampiyonluk konusunda kendinden emin açıklamalar yaptı. Jesus sürekli, sarı-kırmızılılar’ın mutlaka kayıplar yaşayacağını dile getirdi. Sarı Kırmızılılar, geçen hafta Fatih Karagümrük’e takılsa da, Fenerbahçe de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şansı geri tepmişti. Tecrübeli çalıştırıcı buna rağmen değişen bir şey olmadığını, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını vurgulamıştı. Bu hafta Sivas deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, Beşiktaş- Galatasaray maçını beklemeye başladı.

İNANCINI YENİLEDİ

Jorge Jesus, dev derbiyi yardımcılarıyla birlikte izledi. Beşiktaş’ın sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasının ardından lider Galatasaray’la fark sonunda 3 puana indi. 68 yaşındaki teknik adam, önceki günkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yapıp, şampiyonluğa olan inancını yineledi.

"IŞIK GÖRÜNDÜ"

Fanatik'te yer alan habere göre; Jesus, "Beklediğimiz gibi rakibimiz puan kaybı yaşadı. Bizim için tünelin ucunda ışık göründü. Kalan haftalarda da kayıplar olacaktır. Bizim tek yapmamız gereken, kazanarak yolumuza devam etmemiz" ifadelerini kullandı.

"HASRETE SON VERECEĞİZ"

Başarılı çalıştırıcı, “Sizlere güvenim tam. Şampiyonluk konusunda son derece iddialıyız. Sakat arkadaşlarımız da aramıza dönmeye başladı ve daha da güçlendik. Benim gibi sizin de şampiyonluğa inandığınızı biliyorum. Sadece ligi değil, Türkiye Kupası’nı da kazanacağız. Sezonu çifte mutlulukla tamamlayarak taraftarların yıllardır süren kupa hasretine son vereceğimize inanıyorum” diye konuştu.