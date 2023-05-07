Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek sözler

Şampiyonluk yolunda Giresun deplasmanında altın değerinde 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus "Olur böyle şeyler" dedi.

Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek sözler

"Diyecek bir şey yok" diyerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi ama böyle durumlar olabilir. Bazı maçlarda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bugün rakip takım da iyi savunma yaptı.

Süre geçirme durumu da oldu ve hakem de buna müsaade etti ama bu bizim için bir bahane değil. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Mecburen bir sonraki maçı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

Jesus ayrıca "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Bugünkü sonuç iyi olmadı. 1-0'ı korumaya çalıştık ama istediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek pek bir şey yok" dedi.

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