Jesus'tan flaş karar. Yönetime iletti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon için kararı belli oldu.

Jesus'tan flaş karar. Yönetime iletti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon için kararını verdiği ileri sürüldü.

Sarı lacivertlu kulüple bir yıl için sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın kalmasını isteyen yönetime cevabını verdiği iddia eddildi.

Fotomaç'ın Brezilya basınına dayandırdığı habere göre; Jorge Jesus'un yeni sözleşme için şartını yönetime iletti.

Habere göre Jesus, Mehdi Taremi'nin transfer edilmesi şartını yönetime iletti.

Sarı lacivertlilerin de bunun üzerine İranlı santrfor için kulübü Porto ile görüşmelere başladı.

Ayrıca Jesus'un Taremi dışında da kadronun güçlenmesi gerektiğini ifade ettiği de öğrenildi.

30 yaşındaki Taremi, Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımlarda forma giydi.

İran Milli Takımı ile 65 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 30 gole imzasını attı.

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