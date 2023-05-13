Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı: Hasreti bitirmekte kararlıyız

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, son haftalara büyük bir yara alarak girdi. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararlı olduklarını belirtti. Video, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ilgi gördü.

"HASRETİ BİTİRMEYE KARARLIYIZ"

Portekizli teknik adam, Instagram hesabından bir video paylaştı. Fenerbahçe antrenmanından görüntüler yayınlayan Jesus, "Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. 8 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN ARDINDAN İKİNCİ

Ligde son düzlüğe gelinirken Fenerbahçe son 3 haftada 4 puan kaybetti. Sarı-Lacivertliler İstanbulspor ile 3-3, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı ise 5 oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de çıkılan 31 maçın 21'ini kazanmayı başardı. 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Jesus ve öğrencileri, topladıkları 68 puan ile 2. sırada yer aldı.