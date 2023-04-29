Jesus'tan Sivasspor maçında sürpriz 11

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile zirve yolunda önemli bir maça çıkacak.

Jesus'tan Sivasspor maçında sürpriz 11

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.
Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

İŞTE EKSİK OYUNCULAR
Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.
İŞTE 11'LER
Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Cofie, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo
Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Osayi, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Joao Pedro

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