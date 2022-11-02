İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi belli oldu. 400 yıllık diplomatik ilişki tarihinde bir ilk

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chillcot’un görev süresi 24 Haziran’da sona erdi. Chillcot’un yerine atanacak kişinin göreve başlamasına kadar büyükelçilik koltuğuna Büyükelçi Ajay Sharma atandı. İngiltere, Chillcot’un yerine son İtalya Büyükelçisi Jill Morris’in atanacağını duyurdu.

OCAK’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Jill Morris’in 2023 Ocak ayının ilk haftasında göreve başlaması bekleniyor. Morris, iki ülke arasında 400 yılı aşan diplomatik ilişkiler tarihinde Türkiye’ye atanan ilk İngiliz kadın büyükelçi olacak.

JİLL MORRİS KİMDİR?

Dışişleri Bakanlığı’nda 1999 yılında göreve başlayan Morris, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü, Silahların Yayılmasını Önleme Departmanı Başkanı, Konsolosluk Stratejisi Departmanı Başkanı ve İngiltere’nin AB Daimî Temsilciliği Müşaviri gibi görevlerde bulundu. Morris, 2016’da İngiltere’nin İtalya Büyükelçisi olarak atandı. (ANKA)