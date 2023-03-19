Joao de Deus'tan maç sonu açıklamalar

Süper Lig'de Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında mücadeleyi 3-1 kazandı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kırmızı kart yemesi nedeniyle yardımcı antrenör Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"Sevilla'ya karşı oynadığımız maçtan 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Sevilla maçında kaleci maalesef oyunu yavaşlattı, bugün de benzer şeyler gördük. Top toplayıcı oyuncular topu sahaya geç soktu, bunun gibi şeyler oldu.

Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak, dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya bakacağız."